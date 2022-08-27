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{{ timeAgo('2022-08-27 08:15:00 -0500') }} football Edit

WATCH: Highlights from Rivals250 commit Micah Tease's season-opener at West

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

Highly-touted Arkansas Razorback football commit Micah Tease traveled to Centerton, Ark. for his season opener as his Booker T. Washington (Okla.) Hornets squared off against the Bentonville West Wolverines.

Check out the Rivals250-four-star athlete's performance, including most of his catches and pass-breakups from the Hornets' 28-7 road loss.

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