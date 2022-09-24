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WATCH: Interview+Highlights from 4-star LB commit Carson Dean's big night

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

Watch highlights and hear an exclusive interview with Arkansas Razorbacks 2023 football linebacker commit Carson Dean from Hebron High School in Carrolton, Texas.

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