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{{ timeAgo('2022-10-16 14:35:39 -0500') }} football Edit

WATCH: Interview+highlights from OL commit Joey Sua's OT thriller

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

This week's HawgBeat Marquee Matchup took us to Bentonville, Arkansas to check out Razorback OL commit Joey Su'a's Tigers against the Fayetteville Bulldogs - and you can see his highlights from the thrilling OT win here.

Following that, I spoke with Su'a about his performance, his decision to enroll early at Arkansas, the Razorbacks' season through six games and much more.

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