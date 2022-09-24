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WATCH: Jimbo Fisher talks 23-21 win over Arkansas

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Texas A&M head coach Jimbo Fisher give his thoughts on how his team performed in the 23-21 win over Arkansas on Saturday evening.

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