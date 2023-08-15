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WATCH: Kennedy, Limmer, Latham on Arkansas offensive line

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Hear Arkansas offensive line coach Cody Kennedy, center Beaux Limmer and left guard Brady Latham talk about how the offensive line is looking in fall camp.

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