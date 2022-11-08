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WATCH: Knox, Blair, Green, Nichols preview LSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Hear what Arkansas' Trey Knox, Simeon Blair, Isaiah Nichols and AJ Green had to say about Saturday's game against LSU.

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