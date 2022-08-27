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WATCH: Micah Tease reaffirms Arkansas pledge, discusses 2023 class + more

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

Tulsa (Okla.) ATH commit Micah Tease reaffirmed his decision to Call the Hogs last month following his Booker T. Washington Hornets' season-opening loss @ Bentonville West.

In addition to explaining a tweet showing love to Texas A&M from earlier in the morning Friday, the Rivals250 four-star broke down his skillset, spoke on a number of his fellow 2023 Razorback commits and the possibility of playing both sides of the ball at Arkansas.

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