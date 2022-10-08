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WATCH: Mike Leach talks 40-17 win over Arkansas

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Mississippi State head coach Mike Leach met with the media Saturday following the Bulldogs' 40-17 win over the Arkansas Razorbacks. Hear his thoughts on the contest:

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