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WATCH: Musselman, Black, Council preview Troy

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Hear what Arkansas head coach Eric Musselman and guards Anthony Black and Ricky Council IV had to say ahead of Monday's matchup with Troy.

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