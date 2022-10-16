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WATCH: Musselman, Black, Graham recap Red-White Game

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Anthony Black and Jalen Graham recap the Hogs' Red-White Game, which was won by the Red team 64-59.

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