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WATCH: Musselman, Black, Mitchell talk win over Louisville

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, guard Anthony Black and forward Makhel Mitchell give their thoughts on the Hogs' 80-54 win over the Louisville Cardinals at the Maui Invitational.

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