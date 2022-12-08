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WATCH: Musselman, Black preview Oklahoma

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and point guard Anthony Black talk about the loss of Trevon Brazile, who tore his ACL on Tuesday, and preview the Oklahoma game on Saturday.

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