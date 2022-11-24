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WATCH: Musselman, Brazile talk 78-74 win over San Diego State

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Trevon Brazile give their thoughts on the Hogs' 78-74 overtime win over the San Diego State Aztecs at the Maui Invitational.

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