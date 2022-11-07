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WATCH: Musselman, Council, Brazile talk season-opening win over NDSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, guard Ricky Council IV and forward Trevon Brazile give their thoughts after the Hogs' 76-58 win over North Dakota State.

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