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WATCH: Musselman, Council, Davis recap win over Illinois

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Ricky Council IV and Davonte Davis talk the Razorbacks' 73-63 win over Illinois in the first round of the NCAA Tournament.

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