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WATCH: Musselman, Council, Graham react to 65-63 win at South Carolina

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, junior guard Ricky Council IV and senior forward Jalen Graham give their thoughts on the Razorbacks' 65-63 road victory over the South Carolina Gamecocks on Saturday.

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