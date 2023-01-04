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WATCH: Musselman, Council, Pinion recap 74-68 win over Missouri

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Ricky Council IV and Joseph Pinion give their thoughts on the Razorbacks' 74-68 win over No. 20 Missouri in Wednesday's SEC home opener:

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