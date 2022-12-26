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WATCH: Musselman, Council preview SEC opener at LSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and guard Ricky Council IV preview Wednesday's game at LSU, talk the latest on Nick Smith Jr. and the threat that Arkansas-native Justice Hill presents.

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