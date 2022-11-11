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WATCH: Musselman, Council, Walsh talk win over Fordham

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, guard Ricky Council IV and forward Jordan Walsh give their thoughts on the Hogs' 74-48 win over the Fordham Rams.

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