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WATCH: Musselman, Davis, Black react to 88-73 win at Kentucky

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, junior guard Davonte Davis and freshman guard Anthony Black give their thoughts on the Razorbacks' 88-73 road victory over the Kentucky Wildcats on Tuesday.

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