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WATCH: Musselman, Davis, Black talk win over South Dakota State

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, guards Davonte Davis and Anthony Black give their thoughts on the Hogs' 71-56 win over the South Dakota State Jackrabbits.

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