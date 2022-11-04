News More News
{{ timeAgo('2022-11-04 14:22:00 -0500') }} basketball Edit

WATCH: Musselman, Johnson, Davis preview season-opener

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Davonte Davis and Kamani Johnson preview the Hogs' season opening against North Dakota State, which is scheduled to tipoff at 7 p.m. CT on Monday.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}