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WATCH: Musselman, Johnson preview matchup against No. 4 Alabama

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Kamani Johnson preview Wednesday's matchup against the No. 4 Alabama Crimson Tide, which is set to tip off at 7:30 p.m. CT at Bud Walton Arena.

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