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WATCH: Musselman, Johnson preview San Jose State

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and forward Kamani Johnson preview Saturday's game against San Jose State, which is set to tipoff at 3 p.m. CT at Bud Walton Arena.

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