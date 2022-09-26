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WATCH: Musselman, players preview first official fall practice

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Arkansas head coach Eric Musselman, guard Ricky Council and forward Trevon Brazile met with the media Monday to discuss the men's basketball team's first official practice of the fall. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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