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WATCH: Musselman recaps 83-49 exhibition win over Rogers State

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman give his thoughts following the Hogs' 83-49 exhibition win over Division II opponent Rogers State in Fayetteville.

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