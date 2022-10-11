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WATCH: Musselman, Smith, Walsh preview Red-White Game

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and freshmen Nick Smith Jr. and Jordan Walsh preview Sunday's Red-White game at Barnhill Arena.

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