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WATCH: Musselman talks Nick Smith Jr., Mississippi State, horses

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman provide an update on Nick Smith Jr., preview Mississippi State and talk horses with Bob Holt.

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