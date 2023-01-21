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WATCH: Musselman, Walsh, Davis react to 69-57 win over Ole Miss

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, freshman forward Jordan Walsh and junior guard Davonte Davis give their thoughts on Saturday's 69-57 win against the Ole Miss Rebels.

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