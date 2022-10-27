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WATCH: Musselman, Walsh, Johnson preview exhibition with Texas

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman, Jordan Walsh and Kamani Johnson talk about the rivalry with Texas and Saturday's exhibition at the Longhorns' new Moody Center.

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