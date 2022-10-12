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WATCH: Pittman gives final thoughts ahead of matchup with BYU

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman give his final thoughts ahead of Saturday' game against BYU, which is set to kick off at 2:30 p.m. in Provo, Utah.

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