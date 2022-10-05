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WATCH: Pittman gives final thoughts ahead of matchup with Mississippi State

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman give his final thoughts ahead of Saturday' game with No. 23 Mississippi State, which is set to kick off at 11 a.m. at Davis Wade Stadium in Starkville, Mississippi.

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