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WATCH: Pittman gives final thoughts ahead of Missouri State game

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman give his final thoughts on how his team is shaping up ahead of Saturday's game against Bobby Petrino's Missouri State Bears.

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