News More News
{{ timeAgo('2022-09-21 14:32:27 -0500') }} football Edit

WATCH: Pittman gives final thoughts ahead of Texas A&M game

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Sam Pittman give his final thoughts on how his team is shaping up ahead of Saturday's Southwest Classic against the Texas A&M.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}