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WATCH: Pittman, Jefferson, Jeffcoat recap second scrimmage of fall camp

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Hear Arkansas head coach Sam Pittman, quarterback KJ Jefferson and defensive end Trajan Jeffcoat give their thoughts following the Hogs' second scrimmage of fall camp.

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