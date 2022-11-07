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WATCH: Pittman looks back on Liberty loss, previews LSU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman look back on the Hogs' 21-19 loss to Liberty and look ahead to Saturday's matchup against LSU.

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