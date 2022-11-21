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WATCH: Pittman looks back on Ole Miss win, previews Missouri

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman discuss the Hogs' 42-27 win over Ole Miss and look ahead to Friday's matchup against Missouri.

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