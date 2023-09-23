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WATCH: Pittman, players postgame - LSU 34, Arkansas 31

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, QB KJ Jefferson, TE Luke Hasz, LB Jaheim Thomas and DB Hudson Clark after the Razorbacks' 34-31 loss at LSU in Baton Rouge on Saturday.

Plus, check out video from LSU HC Brian Kelly following the game.

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