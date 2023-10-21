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WATCH: Pittman, players postgame - Miss. State 7, Arkansas 3

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, LG Brady Latham, S Alfahiym Walcott and LB Chris Paul Jr. after the Razorbacks' 7-3 loss to Mississippi State at Reynolds Razorback Stadium in Fayetteville.

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