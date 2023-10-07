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WATCH: Pittman, players postgame - Ole Miss 27, Arkansas 20

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, DB Jayden Johnson, LB Jaheim Thomas, QB KJ Jefferson and TE Ty Washington after the Razorbacks' 27-20 loss against Ole Miss at Vaught-Hemingway Stadium in Oxford.

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