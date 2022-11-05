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WATCH: Pittman, players recap 21-19 loss to Liberty

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman, Drew Sanders, Bumper Pool, Quincey McAdoo and Jadon Haselwood recap the team's 21-19 loss to Liberty.

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