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WATCH: Pittman, players recap 38-27 win over Missouri State

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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After entering the third quarter trailing FCS opponent Missouri State, the Razorbacks came away with a two-score victory to improve to 3-0.

Hear what head coach Sam Pittman and players on both sides of the ball had to say following the win:

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