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WATCH: Pittman, players recap 42-27 win over Ole Miss

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman, Drew Sanders, KJ Jefferson, Rocket Sanders, Dalton Wagner and Bumper Pool recap the team's 42-27 win over the Ole Miss Rebels.

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