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WATCH: Pittman, players recap 52-35 win over BYU

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman, Bumper Pool, Hudson Clark, KJ Jefferson and Dalton Wagner recap the Hogs' 52-35 win over BYU.

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