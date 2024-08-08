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ago football Edit

WATCH: Pittman, players recap first scrimmage of fall camp

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Hear Arkansas football head coach Sam Pittman, quarterback Taylen Green, linebacker Xavien Sorey Jr. talk following the Razorbacks' first closed scrimmage of 2024 fall camp.

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