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WATCH: Pittman, players recap first scrimmage of fall camp
Mason Choate
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HawgBeat
Publisher
Hear Arkansas football head coach Sam Pittman, quarterback Taylen Green, linebacker Xavien Sorey Jr. talk following the Razorbacks' first closed scrimmage of 2024 fall camp.
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