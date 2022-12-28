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WATCH: Pittman, players talk 55-53 win over Kansas in Liberty Bowl

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman and players KJ Jefferson, Dalton Wagner, Pooh Paul, Dwight McGlothern and Rashod Dubinion talk after the 55-53 win over Kansas in the Liberty Bowl.

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