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WATCH: Pittman, players talk after 23-21 loss to Texas A&M

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman, KJ Jefferson, Jadon Haselwood, Bumper Pool and Simeon Blair give their thoughts after the 23-21 loss to Texas A&M.

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