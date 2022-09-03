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WATCH: Pittman, players talk after 31-24 win over Cincinnati

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman react to the Hogs' 31-24 win over Cincinnati. Razorback players Simeon Blair, Bumper Pool, KJ Jefferson, Trey Knox and Rocket Sanders all react as well.

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