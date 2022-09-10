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WATCH: Pittman, players talk after 44-30 win over South Carolina

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman react to the Hogs' 44-30 win over South Carolina. Razorback players KJ Jefferson, Dalton Wagner, Rocket Sanders, Latavious Brini Drew Sanders and Simeon Blair also gave their thoughts.

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