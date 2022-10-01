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WATCH: Pittman, players talk after 49-26 loss to Alabama

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman, Dalton Wagner, Rocket Sanders, Drew Sanders and Bumper Pool give their thoughts after the 49-26 loss to Alabama.

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